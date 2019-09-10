«Общаемся хорошо»: Джанабаева рассказала об уходе от Меладзе

О том, что Джанабаева ушла из под продюсерский опеки Меладзе, стало известно неделю назад, однако, по словам певицы, творческое расставание с братом мужа (Джанабавеа замужем за Валерием Меладзе — прим. Ред.) произошло больше года назад.

«Константин Меладзе являлся моим продюсером, когда я была участницей группы «ВИА Гра». С тех пор наши отношения весьма доверительные. Но продюсировать меня в полной мере как самостоятельную артистку он не может», — заявила артистка.

Джанабаева подчеркнула, что Меладзе не уделял ей должного внимания как своей подопечной, поскольку был занят другими проектами. Певица в настоящее время сотрудничает с другой продюсерской компанией, что никаким образом не повлияло на общечеловеческие отношения с Константином.