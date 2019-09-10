Домработница обвинила актера из «Брата-2» в изнасиловании

Бывшая домработница Дмитрия Орлова , известного ролями в фильмах «Брат-2» и «Сёстры», обвинила артиста в изнасиловании. Девушка в эфире программы «На самом деле» на Первом канале заявила , что актёр неоднократно её избивал и сделал из неё «секс-рабыню».

«Жертву» Орлова зовут Лилия Фатехина, ей 29 лет. Девушка рассказала о своей непростой судьбе: она родилась в Брянске, воспитывалась в детском доме. После закончила Брянский государственный университет, занималась репетиторством. После того, как документы о высшем образовании сгорели в съёмной квартире, долго не могла найти хорошую работу, поэтому согласилась устроиться домработницей с проживанием в загородный дом 47-летнего Дмитрия Орлова.

Фатехина призналась, что проработала у кинозвезды недолго из-за нечеловеческого обращения

«Избивал меня. По факту я была у него секс-рабыней», -заявила домаработница.

Девушка заявила, что Орлов её изнасиловал на глазах у повара Елены. В эфире программы Фатехина потребовала у актёра три миллиона рублей, поскольку в её голове «сидит страх», и она никуда не может устроиться на работу.

Орлов, отвечая на обвинения, заявил, что его домработница «водила в дом мужиков», а сам не обращал внимания на «пластилиновую даму», поскольку у него есть красавица жена.

В результате проверка на детекторе лжи показала, что девушка действительно выдумала историю про изнасилование.