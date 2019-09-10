Успенская и Меладзе попросили освободить вора в законе

Басманный суд Москвы продлил арест Олегу Медведеву по кличке Шишкан, названному прессой "вором в законе N1", до 12 января 2020 года, передает "Московский комсомолец".
Суд приобщил к делу ходатайства народных артистов за освобождение Медведева и избрании более мягкой меры пресечения. В числе подписавшихся, в частности, певец Валерий Меладзе, исполнительница шансона Любовь Успенская. "Мы знаем его более 12 лет. По его просьбе мы исполняли любимые песни учителей…" — вспоминают звезды.
Следствие признало Олега Медведева "лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии". Среди пришедших в суд очевидцы заметили певца Александра Серова, исполнителя шансона Владислава Медяника, юмориста Михаила Грушевского.
Ранее сообщалось, что Любовь Успенская перевоплотилась в Брижит Бардо.