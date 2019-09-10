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Малышева пообещала Самойловой возможность ходить 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
У Юлии Самойловой есть шанс начать ходить
Фото: РИА Новости
Певица Юлия Самойлова, прикованная к инвалидному креслу с рождения, в перспективе сможет ходить, если ей поможет новый препарат. Об этом в эфире передачи «Жить здорово», посвященной генетическим заболеваниям, заявила ведущая Елена Малышева.
По словам Малышевой, в России появился препарат, способный помочь Юлии Самойловой, однако он пока не финансируется.
«Сейчас мы уже занимаемся этой проблемой с Анной Юрьевной Кузнецовой», — пояснила она.
Малышева также призвала присутствующую в студии Юлию Самойлову помочь заниматься легализацией лекарств подобного рода.
«Сегодня у Юли есть шанс вырастить мышцы заново. Появился новый генетический препарат. Пока мы даже с научной точки зрения не знаем, возможно это или нет, потому, что лекарство дают детям. Но я верю, что это возможно. Я считаю, что мы немедленно должны вернуться к решению этого вопроса в масштабах страны», — подчеркнула телеведущая.
В 2018 году Юлия Самойлова представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне. Однако певица не смогла пройти в финал и принять участие в борьбе с голосованием стран-участниц.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Юлия Самойлова , Анна Кузнецова
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