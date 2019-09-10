У Юлии Самойловой есть шанс начать ходить

Малышева пообещала Самойловой возможность ходить

По словам Малышевой, в России появился препарат, способный помочь Юлии Самойловой, однако он пока не финансируется.

«Сейчас мы уже занимаемся этой проблемой с Анной Юрьевной Кузнецовой», — пояснила она.

Малышева также призвала присутствующую в студии Юлию Самойлову помочь заниматься легализацией лекарств подобного рода.

«Сегодня у Юли есть шанс вырастить мышцы заново. Появился новый генетический препарат. Пока мы даже с научной точки зрения не знаем, возможно это или нет, потому, что лекарство дают детям. Но я верю, что это возможно. Я считаю, что мы немедленно должны вернуться к решению этого вопроса в масштабах страны», — подчеркнула телеведущая.

В 2018 году Юлия Самойлова представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне. Однако певица не смогла пройти в финал и принять участие в борьбе с голосованием стран-участниц.