Заявивший о «подставе» Гуф оказался автором песни «Москва»

Концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян заявил, что идея записать совместный трек о Москве принадлежала рэперу Тимати , а текст песни был полностью написан Гуфом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Клип Тимати и Гуфа набрал на YouTube более миллиона дизлайков. В песне Москву называют «тем самым городом, что не проводит гей-парады», также там встречаются такие строки: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь. <…> Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина».

Клип вышел в день города и накануне единого дня голосования.

«С инициативой записи совместного трека к Алексею Долматову обратился Тимати. Текст полностью был написан Гуфом за один день», — заявил Кеосаян.

По его словам, клип тоже был сделан быстро: снимали одну локацию, затем добавили нарезку кадров с дрона.

Кеосаян добавил, что Гуф тему митингов «идейно в клип не закладывал».

Ранее рэпер принес извинения за этот проект. По его словам, он не знал, что ролик выйдет перед выборами. Рэпер заверил, что денег за участие в проекте не получал, а просто хотел поздравить Москву с Днем города.

«Развели меня, подставили, такая фигня. <…> В этот раз я реально извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее», — заявил Гуф.

Тимати тоже прокомментировал ситуацию, заявив, что ему «совсем не хотелось разозлить такое количество людей». Он принял решение удалить клип.