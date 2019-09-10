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Заявивший о «подставе» Гуф оказался автором песни «Москва» 

Рамблер 2 часа назад
Заявивший о «подставе» Гуф оказался автором песни «Москва»
Фото: Instagram
Концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян заявил, что идея записать совместный трек о Москве принадлежала рэперу Тимати, а текст песни был полностью написан Гуфом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Клип Тимати и Гуфа набрал на YouTube более миллиона дизлайков. В песне Москву называют «тем самым городом, что не проводит гей-парады», также там встречаются такие строки: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь. <…> Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина».
Клип вышел в день города и накануне единого дня голосования.
«С инициативой записи совместного трека к Алексею Долматову обратился Тимати. Текст полностью был написан Гуфом за один день», — заявил Кеосаян.
По его словам, клип тоже был сделан быстро: снимали одну локацию, затем добавили нарезку кадров с дрона.
Кеосаян добавил, что Гуф тему митингов «идейно в клип не закладывал».
Ранее рэпер принес извинения за этот проект. По его словам, он не знал, что ролик выйдет перед выборами. Рэпер заверил, что денег за участие в проекте не получал, а просто хотел поздравить Москву с Днем города.
«Развели меня, подставили, такая фигня. <…> В этот раз я реально извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее», — заявил Гуф.
Тимати тоже прокомментировал ситуацию, заявив, что ему «совсем не хотелось разозлить такое количество людей». Он принял решение удалить клип.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Гуф , Тимати , Москва
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