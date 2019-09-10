Билана заподозрили в употреблении психоактивных веществ

«На алкоголь непохоже»: Нарколог о скандальном видео с концерта Билана

На выходных певец выступил на Дне города в Самаре и был за это раскритикован — зрители сочли его поведение странным. Вчера Билан это признал, извинился, а объяснил тем, что «совершенно не рассчитал» с коньяком, встретив друзей в отеле, а потом еще и в гримерке.

«На чистый алкоголь не похоже», — высказал мнение Алексей Казанцев.

По словам психиатра-нарколога, тот факт, что на видео из Самары Билан то заторможен, то возбужден, свидетельствует, что сознание певца изменено.

Уточнить, чем именно, алкоголем или запрещенными веществами, врач затруднился, однако предположил, что если и алкоголем, то в малой дозе в составе «коктейля», а по большей части — какими-то психоактивными веществами.