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«На алкоголь непохоже»: Нарколог о скандальном видео с концерта Билана 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Билана заподозрили в употреблении психоактивных веществ
Фото: РИА Новости
Дима Билан выступал в Самаре после приема запрещенных веществ. Этого в беседе с «Лайфом» не исключил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
На выходных певец выступил на Дне города в Самаре и был за это раскритикован — зрители сочли его поведение странным. Вчера Билан это признал, извинился, а объяснил тем, что «совершенно не рассчитал» с коньяком, встретив друзей в отеле, а потом еще и в гримерке.
«На чистый алкоголь не похоже», — высказал мнение Алексей Казанцев.
По словам психиатра-нарколога, тот факт, что на видео из Самары Билан то заторможен, то возбужден, свидетельствует, что сознание певца изменено.
Уточнить, чем именно, алкоголем или запрещенными веществами, врач затруднился, однако предположил, что если и алкоголем, то в малой дозе в составе «коктейля», а по большей части — какими-то психоактивными веществами.
«Нарколог увидел в нем (Билане. — Прим. ред.) своего пациента», — отмечает издание.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Дима Билан , Алексей Казанцев , Самара
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