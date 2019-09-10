Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билана заподозрили в употреблении психоактивных веществ 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Билана заподозрили в употреблении психоактивных веществ
Фото: РИА Новости
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что музыкант Дима Билан во время своего выступления в Самаре на Дне города пил не только алкоголь, но и использовал некие психоактивные вещества. Он заметил, что человек в алкогольном опьянении ведет себя несколько по-другому. Если Билан и пил спиртное, то в небольших количествах.
Казанцев утверждает, что Дима Билан пытался импровизировать на сцене, но из-за своего странного поведения просто не попадал в ноты. Как считает специалист, победителю «Евровидения-2008» нужно срочно обратиться за помощью к врачам иначе последствия для него могут быть печальными, сообщает «Лайф».
Напомним, что Дима Билан уже принес извинения жителям Самары. Его давняя подруга и продюсер Яна Рудковская заявила, что сейчас ведётся поиск площадки, где музыкант сможет дать повторный концерт. Причем Билан пообещал выступит перед самарцами бесплатно.
Многие звезды шоу-бизнеса под постом в Instagram Билана с извинениями заявили, что поддерживают оступившегося музыканта. Многие считают, что все в этой жизни не без греха. Как считают звезды, Билан уже осознал свою ошибку и обязательно исправится.
Teleprogramma.pro: последние новости
Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о раке мозга Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о раке мозга Странный жест: Дайнеко показала полушпагат в желтых сапогах Странный жест: Дайнеко показала полушпагат в желтых сапогах Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
Комментарии1
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Алексей Казанцев , Самара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США56
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана38
«Россия, вперед!» 10 лет спустя
«Россия, вперед!» 10 лет спустя91
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России192
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы4
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение