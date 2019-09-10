«Нет права на ошибку»: Рудковская раскритиковала Билана

Рудковская высказалась о концерте Билана в Самаре

Ранее жители Самары пожаловались в соцсетях, что Дима Билан неадекватно вел себя во время концерта на Дне города, предположив, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На портале Change.org появилась петиция, автор которой потребовал публичных извинений за выступление певца. Сам Дима Билан в Instagram признал, что переборщил с коньяком и пообещал жителям Самары новый концерт, а также подарить детскую площадку и оборудование для лечения.

В комментариях к записи Билана продюсер Яна Рудковская заявила, что новый концерт в Самаре будет «лучшим в его жизни».

«Мы уже договариваемся про Площадку! Ждём место под детскую площадку, ждём когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя Команда всегда с тобой! Ты — большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас!» — написала Рудковская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Она также выразила надежду, что жители Самары простят Диму Билана, так как там «живут самые добрые и отзывчивые люди».

В свою очередь поклонники Билана подчеркнули, что уже простили его и отметили, что извинения певца — «сильный поступок».

«Ждём, вы только скажите когда приезжаете и придём обязательно. @bilanofficial с кем не бывает. Бог прощает и мы прощаем», — написал пользователь с ником kd_bilan_samara.

«Да, мы не имеем права на ошибку! Мы все под одним небом рождены и ходим по одной земле. Я не знаю что произошло да и уже не имеет значение. Когда человек сожалеет и переживает о содеянном, это говорит о его совести и душе» — пожелала leushlyubich.