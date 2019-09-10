«Нет права на ошибку»: Рудковская раскритиковала Билана

Продюсер Яна Рудковская поддержала Диму Билана, извинившегося в Instagram после скандального концерта в Самаре, и заявила, что ведутся переговоры о новом выступлении певца в городе.
Ранее жители Самары пожаловались в соцсетях, что Дима Билан неадекватно вел себя во время концерта на Дне города, предположив, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На портале Change.org появилась петиция, автор которой потребовал публичных извинений за выступление певца. Сам Дима Билан в Instagram признал, что переборщил с коньяком и пообещал жителям Самары новый концерт, а также подарить детскую площадку и оборудование для лечения.
В комментариях к записи Билана продюсер Яна Рудковская заявила, что новый концерт в Самаре будет «лучшим в его жизни».
«Мы уже договариваемся про Площадку! Ждём место под детскую площадку, ждём когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя Команда всегда с тобой! Ты — большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас!» — написала Рудковская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Она также выразила надежду, что жители Самары простят Диму Билана, так как там «живут самые добрые и отзывчивые люди».
В свою очередь поклонники Билана подчеркнули, что уже простили его и отметили, что извинения певца — «сильный поступок».
«Ждём, вы только скажите когда приезжаете и придём обязательно. @bilanofficial с кем не бывает. Бог прощает и мы прощаем», — написал пользователь с ником kd_bilan_samara.
«Да, мы не имеем права на ошибку! Мы все под одним небом рождены и ходим по одной земле. Я не знаю что произошло да и уже не имеет значение. Когда человек сожалеет и переживает о содеянном, это говорит о его совести и душе» — пожелала leushlyubich.
«Дмитрий и правда на концерте был просто невменяем, я никогда не видела от него такого ужасного выступления. Но, он понял свои действия и он извинился, он сейчас правда исправляет ситуацию в которой он сам виноват. Это очень сильный поступок, это доказывает что он не просто популярный певец, в самом главном он остаётся человеком», — сочла maslova.250994.