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Волочкова объяснила, почему не обязана ездить на «Жигулях» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Волочкова объяснила, почему не ездит на «Жигулях»
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова во время встречи с читателями ее книги «Плата за успех» объяснила, почему не будет ездить на «Жигулях». По ее словам, она не собирается скрывать свой достаток от публики. Сейчас она проживает в собственном доме, площадь которого — 850 квадратных метров. В особняке есть гостевой домик, баня.
Как заметила звезда, бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин, не дает ей ни копейки. Однако танцовщице удается самой себя обеспечивать. Как она считает, многие люди просто не могут простить, что она стала независимой.
Как сказала Волочкова, бывший муж забрал у нее все деньги. Никто не знал о нем ничего. Публичным и известным сделала его она. Предприниматель же ее не только не отблагодарил, но еще и увел три миллиона долларов, которые брал в долг.
При этом балерина заметила, что прекрасно знает, что такое бедность. В ее детстве она спала с бабушкой-инвалидом и ухаживала за больным человеком по много часов в день. Звезда считает, что свою роскошную жизнь она заслужила, поэтому сейчас она и ездит не на «Жигулях, а на дорогих иномарках, сообщает „Комсомольская правда“.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
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