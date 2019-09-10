Волочкова объяснила, почему не ездит на «Жигулях»

Волочкова объяснила, почему не обязана ездить на «Жигулях»

Балерина Анастасия Волочкова во время встречи с читателями ее книги «Плата за успех» объяснила, почему не будет ездить на «Жигулях». По ее словам, она не собирается скрывать свой достаток от публики. Сейчас она проживает в собственном доме, площадь которого — 850 квадратных метров. В особняке есть гостевой домик, баня.

Как заметила звезда, бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин , не дает ей ни копейки. Однако танцовщице удается самой себя обеспечивать. Как она считает, многие люди просто не могут простить, что она стала независимой.

Как сказала Волочкова, бывший муж забрал у нее все деньги. Никто не знал о нем ничего. Публичным и известным сделала его она. Предприниматель же ее не только не отблагодарил, но еще и увел три миллиона долларов, которые брал в долг.

При этом балерина заметила, что прекрасно знает, что такое бедность. В ее детстве она спала с бабушкой-инвалидом и ухаживала за больным человеком по много часов в день. Звезда считает, что свою роскошную жизнь она заслужила, поэтому сейчас она и ездит не на «Жигулях, а на дорогих иномарках, сообщает „Комсомольская правда“.