Тимати удалил резонансный клип про Москву

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) удалил клип на песню «Москва», набравший рекордное для российского сегмента YouTube количество дизлайков. К утру 10 сентября по ссылке на клип появилось сообщение «Видео недоступно. Автор ограничил доступ к видео».
Клип Тимати и Гуфа набрал на YouTube около 1,2 миллиона дизлайков. В песне Москву называют «тем самым городом, что не проводит гей-парады», также там встречаются такие строки: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь. <…> Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина».
Клип вышел в день города и накануне единого дня голосования.
На своей странице в Instagram Тимати написал, что ему «совсем не хотелось разозлить такое количество людей».
«Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел», — заявил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Тимати подчеркнул, что любит Москву и считает нынешнее ее состояние лучшим за все 36 лет его жизни. При этом рэпер отметил, что скандалы ему не нужны.
«Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. <…> Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — написал он.
Ранее извинения за клип принес Гуф. По его словам, он не знал, что ролик выйдет перед выборами. Рэпер заверил, что денег за участие в этом проекте не получал, а просто хотел поздравить Москву с Днем города.
«Развели меня, подставили, такая фигня. <…> В этот раз я реально извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее», — заявил Гуф.