Тимати удалил резонансный клип про Москву

Тимати удалил скандальный клип о Москве

Рэпер Тимати ( Тимур Юнусов ) удалил клип на песню «Москва», набравший рекордное для российского сегмента YouTube количество дизлайков. К утру 10 сентября по ссылке на клип появилось сообщение «Видео недоступно. Автор ограничил доступ к видео».

Клип Тимати и Гуфа набрал на YouTube около 1,2 миллиона дизлайков. В песне Москву называют «тем самым городом, что не проводит гей-парады», также там встречаются такие строки: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги, не втираю дичь. <…> Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина».

Клип вышел в день города и накануне единого дня голосования.

На своей странице в Instagram Тимати написал , что ему «совсем не хотелось разозлить такое количество людей».

«Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел», — заявил он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Тимати подчеркнул, что любит Москву и считает нынешнее ее состояние лучшим за все 36 лет его жизни. При этом рэпер отметил, что скандалы ему не нужны.

«Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. <…> Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — написал он.

Ранее извинения за клип принес Гуф. По его словам, он не знал, что ролик выйдет перед выборами. Рэпер заверил, что денег за участие в этом проекте не получал, а просто хотел поздравить Москву с Днем города.