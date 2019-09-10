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Тимати удалил резонансный клип про Москву 

Rambler News Service 1 час назад
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Фото: @blackstarofficial
Клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва», набравший рекордное в российском сегменте YouTube число дизлайков, был удален, о причинах соответствующего решения Тимати рассказал в своем Intаsgram.
«Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — моё уважение! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — написал артист.
Он отдельно подчеркнул, что цели разозлить такое большое количество людей у него не стояло. По состоянию на 8:00 мск ролик уже заблокирован. YouTube сообщает, что «автор ограничил доступ к видео». Менее чем за сутки с момента публикации ролика в День города отметку «Мне не понравилось» поставили более 1 млн человек.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Гуф , Тимати , Москва
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