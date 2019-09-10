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Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана 

Lenta.ru 51 минуту назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде. Об этом он написал в Intagram-аккаунте.
Музыкант призвал Билана не переживать по поводу своего поведения во время концерта. По его словам, посетителям мероприятия в честь Дня города повезло наблюдать, как артист «в зюзю пьяный вертит тазом».
Шнуров отметил, что благодаря этому инциденту певец попал в новостные сводки, а если бы концерт прошел в штатном режиме, о нем ничего бы не написали.
«Да и так ты, Дима, в топе / Яндекса, что хорошо», — подчеркнул лидер «Ленинграда».
Кроме того, он обратил внимание Билана, что его поддерживают другие представители шоу-бизнеса.
«За тебя Гном Гномыч (сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — прим. «Ленты.ру») топит, / Не последний парень в шоу!» — поддержал его Шнуров.
Ранее Билан признался, что провел выступление в нетрезвом виде. По словам артиста, перед концертом он встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяка. Певец указал, что, поскольку ведет здоровый образ жизни и не употребляет алкоголь, он «не рассчитал» допустимую норму.
Билан принес извинения посетителям концерта и пообещал вернуться в город с бесплатным шоу. Кроме того, он анонсировал несколько дорогих подарков жителям Самары. Артиста поддержали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, а также большинство его поклонников.
9 сентября сообщалось, что посетители концерта Билана раскритиковали его за «неадекватное поведение» на сцене. Более 500 человек подписали петицию с требованием публичных извинений от артиста.
«Он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств», — сказано в обращении.
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Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Дима Билан , Яна Рудковская , Сергей Шнуров , Евгений Плющенко , Яндекс , Lenta.ru , Самара
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