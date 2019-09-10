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Дочь Виктории Бони затравили незнакомые женщины 

News.ru 58 минут назад
«Мартышка»: Боня заявила о травле дочери
Фото: globallookpress.com
Звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась на хейтеров, которые угрожают её матери и семилетней дочери Анджелине-Литиции. Три незнакомые женщины буквально затравили девочку, обзывая её и угрожая лишить мать родительских прав.
О происходящем Боня написала в Intagram, где рассказала, что незнакомки даже поджидают её дочь у школы.
Они следят за моим ребёнком, выискивают. Они пишут в различные организации, у них мечта, чтобы меня лишили родительских прав, — пожаловалась телеведущая.
Боне удалось узнать, что это за женщины, но самым удивительным оказалось то, что у них есть семьи и дети. А ребёнка звезды телестройки они не стесняются называть «мартышкой, желькой» и прочими гнусными кличками. В ближайшее время телеведущая намерена собрать всю информацию и заявить на незнакомок в полицию.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Виктория Боня удивила подписчиков внезапным сообщением. Звезда заявила, что покидает Монако, куда она некогда переехала ради миллиардера Алекса Смерфита. В Сети гадают, что послужило причиной отъезда: нехватка денег или новые проекты.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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