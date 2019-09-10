Дженнифер Энистон раскритиковали за излишний фотошоп

Актриса Дженнифер Энистон попала под град упрёков за слишком отретушированные фото. Снимки появились в Instagram журнала Instyle, который в октябрьском выпуске готовит интервью с актрисой.
Поклонники звезды, увидев фото, решили, что они слишком обработаны: так, один из пользователей отметил, что у Энистон на фото слишком тёмные волосы, другой увидел неестественность снимков, а третий отметил, что у актрисы на одном фото веснушек больше, чем на другом, пишет Mirror.
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Jennifer Aniston has been a beacon of American glamour for the past 25 years, and now she’s stretching her boundaries. In a series of five newsstand covers (just try to choose a favorite), she channels iconic beauty looks from the ‘60s and ‘70s. Read the full interview from our October beauty issue at the link in bio, and stay tuned for more cover shots. I Photographed by @michaelthompsonstudio; Styled by @juliavonboehm; Story by @kerrybombe
Ещё один пользователь с грустью спросил, «когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер». Журнал анонсировал интервью с актрисой, ка с женщиной, которой есть, чем гордиться.
Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Дженнифер Энистон решила устроить свою личную жизнь с помощью брачного агентства, которое работает с обеспеченными клиентами. Чтобы встретиться с одним из претендентов, 50-летней звезде сериала «Друзья» пришлось заплатить $750 тысяч.