Дженнифер Энистон раскритиковали за излишний фотошоп

Дженнифер Энистон раскритиковали за сильно обработанные снимки

Актриса Дженнифер Энистон попала под град упрёков за слишком отретушированные фото. Снимки появились в Instagram журнала Instyle, который в октябрьском выпуске готовит интервью с актрисой.

Ещё один пользователь с грустью спросил, «когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер». Журнал анонсировал интервью с актрисой, ка с женщиной, которой есть, чем гордиться.

Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Дженнифер Энистон решила устроить свою личную жизнь с помощью брачного агентства, которое работает с обеспеченными клиентами. Чтобы встретиться с одним из претендентов, 50-летней звезде сериала «Друзья» пришлось заплатить $750 тысяч.