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Дженнифер Энистон раскритиковали за сильно обработанные снимки 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Дженнифер Энистон раскритиковали за излишний фотошоп
Фото: globallookpress.com
Актриса Дженнифер Энистон попала под град упрёков за слишком отретушированные фото. Снимки появились в Instagram журнала Instyle, который в октябрьском выпуске готовит интервью с актрисой.
Поклонники звезды, увидев фото, решили, что они слишком обработаны: так, один из пользователей отметил, что у Энистон на фото слишком тёмные волосы, другой увидел неестественность снимков, а третий отметил, что у актрисы на одном фото веснушек больше, чем на другом, пишет Mirror.
Ещё один пользователь с грустью спросил, «когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер». Журнал анонсировал интервью с актрисой, ка с женщиной, которой есть, чем гордиться.
Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Дженнифер Энистон решила устроить свою личную жизнь с помощью брачного агентства, которое работает с обеспеченными клиентами. Чтобы встретиться с одним из претендентов, 50-летней звезде сериала «Друзья» пришлось заплатить $750 тысяч.
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Шоу-бизнес , Дженнифер Энистон
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