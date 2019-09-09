Анджелина Джоли захотела усыновить больше детей

Анджелина Джоли задумалась об усыновлении четвёртого ребёнка

Звезда считает, что таким образом скрасит разлуку со старшим сыном Мэддоксом, который отправился учиться в Южную Корею.

Журналисты не исключают, что Джоли может усыновить ребёнка в одной из стран Среднего Востока, поскольку ранее в СМИ появлялась информация о том, что актриса взяла под опеку мальчика по имени Мусса из Сирии. Однако впоследствии информация не подтвердилась.

По данным издания, об очередном усыновлении Джоли задумалась после того, как отправила своего старшего сына Мэддокса учить точные науки в Южную Корею.

«Все понимаю и стараюсь не плакать», — цитирует издание слова актрисы.

Согласно данным из источника СМИ, усыновление четвёртого по счёту ребёнка должно состояться в конце 2019 года или начале 2020 года.