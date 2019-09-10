Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михалков разочаровался в «Оскаре» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Михалков разочаровался в «Оскаре»
Фото: РИА Новости
Режиссер Никита Михалков заявил, что премия «Оскар» в последнее время стала излишне политизированной. Его слова передает ТАСС.
По мнению режиссера, в последние годы премия имеет «очень малое отношение к искусству».
«К сожалению, решение о выдвижении на "Оскар" принимается не по художественному качеству картины, а в соответствии с текущей политической ситуацией», — отметил он.
Михалков также выразил мнение, что для получения «Оскара» в фильме обязательно наличие «однополой любви, примитивной толерантности», а также «однобоко и примитивно понятого мультикультурализма», и добавил, что мировые кинофестивали стали «слишком зависимы от международной конъюнктуры».
Последние новости
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом Москва отреагировала на сообщения об эвакуации американского шпиона из России Москва отреагировала на сообщения об эвакуации американского шпиона из России
Шоу-бизнес , Никита Михалков , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России10
Билан извинился за «пьяный» концерт
Билан извинился за «пьяный» концерт15
Смертельный улов: рыбак расправился с сыновьями
Смертельный улов: рыбак расправился с сыновьями16
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-1757
Что известно о детективе, расследующем крушение МН-17
Что известно о детективе, расследующем крушение МН-1721
Видео
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
04:37
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Общество
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
00:44
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
В мире Статьи
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
01:17
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение