«Опозорил наш город»: жители Самары возмущены Димой Биланом

Певец Дима Билан возмутил жителей Самары своим поведением на выступлении в честь дня города. Оскорбленные неуважением самарцы подали петицию с целью лишить исполнителя статуса заслуженного артиста России , а его концертный директор заверил, что «никаких проблем не было».

Заслуженный артист России Дима Билан неприятно удивил жителей Самары своим неадекватным поведением во время выступления на дне города 8 сентября. В соцсетях они поделились видеороликами, на которых певец сидит, долго пьет воду, свешивается с края сцены в нелепых позах, не поет и роняет микрофон. Самарцы были настолько обижены на поп-исполнителя, испортившего им праздник, что создали петицию с целью лишить его статуса заслуженного артиста России.

«Многие пришли именно на его выступление. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств.

К тому же, салют, обещанный в 22:00, задержали на 40 минут. А на следующий день большинству на работу. Это, кстати, тоже тема для размышления, почему бы данное мероприятие не перенести на субботу? Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — говорится в петиции.

Эти громкие слова подтверждают видеоролики, активно распространяющиеся в соцсетях. На них можно увидеть, что Билан не попадает в ноты и почти не поет, но заставляет своих поклонников подпевать.

«Позор! Это был просто ужас! Как ему вообще разрешили выйти на сцену?! Почему не прекратили этот кошмар?», «Как будто не в себе товарищ был. Люди на него шли, а он свои пять песен не смог спеть. Неуважение к зрителям какое-то», «Инвалид по ходу, все выступление провалялся на сцене и слушал как поет народ», — негодовали зрители.

Некоторые люди специально приехали на концерт Билана из других городов и остались разочарованными испорченным выходным.

«Приехали на концерт из Тольятти. Спасибо, Билан, что ты забил на народ. И это еще называется заслуженный артист России», — возмутились, вероятно, уже бывшие поклонники исполнителя.

Концертный директор Билана Дмитрий Бушуев отреагировал на информацию о неадекватном состоянии артиста на выступлении в Самаре. В комментарии Nation News он назвал победителя «Евровидения-2008» прекрасным вокалистом, подчеркнув, что в понедельник певец выступает в Кремле.

«Все знают, что Дима поет вживую, у него отличные вокальные данные. Никаких проблем в Самаре не было. Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа. Если бы такое случилось, то в сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху. Сегодня мы выступаем в Кремле на Дне предпринимателя, у нас ничего не отменяется», — сказал Бушуев.

Поведение Билана прокомментировал также нарколог Алексей Казанцев . В беседе с РЕН ТВ он согласился, что артист вел себя необычно, и назвал это «неудачной импровизацией».

«Могу сказать, что Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация», — сказал специалист.

На следующий день на инцидент отреагировал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев . Он заявил о своих планах направить запрос о том, сколько бюджетных средств было потрачено на выступление заслуженного артиста России на дне города Самары.

«По выступлению Димы Билана в Самаре на дне города у меня один вопрос. Видимо, за это выступление бюджетные деньги заплачены? То Ефремов, то Билан. Уважение к самарцам за их же деньги где?

Как вовремя министр культуры господин Филиппов с поста ушел. Депутатский запрос последует. Считаю, что деньги в бюджет, если это не подарок доброго дяди, должны быть возвращены», — написал в своем твиттере Матвеев.