«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре

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«Ждали, пока уйдет»: в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре 

РИА Новости 20 минут назад
Пользователи Сети возмутились поведением Димы Билана на концерте в Самаре, посвященном празднованию Дня города.
Ранее жители города опубликовали петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение и поведение певца. По словам автора документа, исполнитель "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
"День города в Самаре: сначала все ждали, чтобы Билан вышел на сцену, потом все ждали, чтобы он с нее ушел", — призналась @yanaa_ars.
"Ему и петь не надо было, все пел за него народ", — поделилась впечатлениями @ParkAlina94.
"Дима Билан после выступления на Дне города в Самаре: "Ямщик, в Москву!", — пошутил @patriot63sam.
"Выступление в Самаре Билана — это просто позор!" — возмутился Александр Волков.
Однако нашлись и те, кому выступление артитста пришлось по душе.
"Вживую, с живой группой и танцорами, он был великолепен. Я заряжаюсь на его концертах какой-то нереальной энергией!" — поделилась своими эмоциями об исполнителе @swet_lanna.
Директор Билана Дмитрий Бушуев отказался комментировать выступление артиста, а сообщения о нетрезвом его состоянии назвал "желтухой".
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Александр Волков , Дима Билан , Дмитрий Бушуев , Самара
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