Заворотнюк прервала молчание в Сети

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за две недели опубликовала пост на своей страничке в Instagram. Напомним, что до этого в последний раз от нее была информация в соцсетях 26 августа. Звезда разместила архивную фотографию со съемок сериала «Моя прекрасная няня», который много лет назад произвел настоящий фурор на российском телевидении.
«Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забывайте смотреть «Мою прекрасную няню» по будням в 9.00 на СТС Love», — заявила популярная актриса.
Напомним, что ходят упорные слухи, что Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение. Якобы после рождение ребенка врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль. Актриса, возможно, лечится от рака мозга.
Сама Анастасия Заворотнюк перестала появляться на светских вечеринках. При этом журналисты, которым все-таки удалось до нее дозвониться, рассказывали, что у звезды очень грустный голос. В ближайшее время «прекрасная няня» должна выступить на одном из центральных каналов и рассказать о своем состоянии здоровья.