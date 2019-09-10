Заворотнюк прервала молчание в Сети

Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о раке мозга

«Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забывайте смотреть «Мою прекрасную няню» по будням в 9.00 на СТС Love», — заявила популярная актриса.

Напомним, что ходят упорные слухи, что Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение. Якобы после рождение ребенка врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль. Актриса, возможно, лечится от рака мозга.

Сама Анастасия Заворотнюк перестала появляться на светских вечеринках. При этом журналисты, которым все-таки удалось до нее дозвониться, рассказывали, что у звезды очень грустный голос. В ближайшее время «прекрасная няня» должна выступить на одном из центральных каналов и рассказать о своем состоянии здоровья.