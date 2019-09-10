Заворотнюк прервала молчание после слухов о раке

Анастасия Заворотнюк вернулась в социальные сети на фоне слухов о том, что больна раком.

После этого общественность обратила внимание на то, что актриса перестала посещать светские мероприятия, играть в театре и даже делать публикации в своих соцсетях.

До вчерашнего дня последний пост в ее инстаграме датировался 26 августа. Он был посвящен запуску ее старшей дочерью Анной бренда одежды и аксессуаров.

Свой более чем двухнедельный диджитал-детокс Заворотнюк прервала лишь накануне. При этом она не прокомментировала слухи о раке, а вновь занялась рекламой, на этот раз — показа сериала «Моя прекрасная няня» на канале «СТС Лав».

Кроме того, актриса предложила подписчикам поиграть — описать главную героиню сериала тремя эмодзи. Пост Заворотнюк собрал уже более 13,5 тысячи лайков и свыше 600 комментариев.