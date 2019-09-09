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«С Нового года не держал в руках рюмку»: Валерий Леонтьев рассказал о здоровом образе жизни 

Рамблер + ещё 1 48 минут назад
Леонтьев рассказал, как долго не держал в руках рюмку
Фото: Instagram
Популярный певец Валерий Леонтьев заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, что ведет здоровый образ жизни, принял решение с Нового года не прикасаться к спиртному и бросил курить.
«Стараюсь спать побольше. Поменьше выпивать. Я с Нового года не держал в руках рюмку. Решил отдохнуть год от спиртного. Кроме того, я бросил курить», — заявил певец.
При этом музыкант опроверг слухи о том, что ведет такой образ жизни, надеясь в ближайшее время стать отцом.
«А я расхотел», — иронично отметил Валерий Леонтьев.
Также исполнитель заметил, что, если уйдет со сцены, то попробует разбить грядки и перечислил, что уже растет в саду у его дома в Майаме.
«Авокадо растет. Личи…Такие маленькие и сладкие», — рассказал музыкант.
Ранее Валерий Леонтьев рассказал изданию «Собеседник», что пытался лечить депрессию алкоголем, однако «быстро сообразил, что до добра это не доведет» и «четыре года отказывался даже от глотка шампанского».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Валерий Леонтьев , ИД "Собеседник" , НТВ
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