Леонтьев рассказал, как долго не держал в руках рюмку

«С Нового года не держал в руках рюмку»: Валерий Леонтьев рассказал о здоровом образе жизни

Популярный певец Валерий Леонтьев заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, что ведет здоровый образ жизни, принял решение с Нового года не прикасаться к спиртному и бросил курить.

«Стараюсь спать побольше. Поменьше выпивать. Я с Нового года не держал в руках рюмку. Решил отдохнуть год от спиртного. Кроме того, я бросил курить», — заявил певец.

При этом музыкант опроверг слухи о том, что ведет такой образ жизни, надеясь в ближайшее время стать отцом.

«А я расхотел», — иронично отметил Валерий Леонтьев.

Также исполнитель заметил, что, если уйдет со сцены, то попробует разбить грядки и перечислил, что уже растет в саду у его дома в Майаме.

«Авокадо растет. Личи…Такие маленькие и сладкие», — рассказал музыкант.