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Евгений Петросян: «Перед выходом на сцену люблю выпить» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
«Перед выходом на сцену люблю выпить»
Фото: @petrosyanevgeny
Евгений Петросян некоторое время назад отправился со своей концертной программой в Сочи, и оттуда активно делится с фанатами снимками.
На одном из них актер предстал перед поклонниками, восседающим на стуле в гримерке. На столе перед юмористом была выстроена вереница бутылочек с водой. Сам Евгений Ваганович решил заинтриговать подписчиков, написав, что перед выходом на сцену он любит выпить.
Впрочем, после многозначительного троеточия, известный юморист все же отметил, что речь идет исключительно о воде. Оценив шутку Петросяна, поклонники пожелали ему удачного выступления.
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Шоу-бизнес , Евгений Петросян , Сочи
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