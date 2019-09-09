Евгений Петросян: «Перед выходом на сцену люблю выпить»

На одном из них актер предстал перед поклонниками, восседающим на стуле в гримерке. На столе перед юмористом была выстроена вереница бутылочек с водой. Сам Евгений Ваганович решил заинтриговать подписчиков, написав, что перед выходом на сцену он любит выпить.

Впрочем, после многозначительного троеточия, известный юморист все же отметил, что речь идет исключительно о воде. Оценив шутку Петросяна, поклонники пожелали ему удачного выступления.