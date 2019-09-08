«Джони Депп»: публика о новом имидже Охлобыстина

«Джони Депп»: публика оценила новый имидж Охлобыстина

Иван Охлобыстин с женой Оксаной отдыхает в Париже. Возможно, по ассоциации с образами мушкетеров короля Франции , актер отпустил небольшие усы и эспаньолку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 8 Сен 2019 в 1:59 PDT Ролик, где он предстает в новом имидже, Охлобыстин выложил в инстаграме.

Широкополая черная шляпа, бородка, усики — и подписчики дружно назвали актера «Русским Джоном Деппом».

Действительно, есть заметное внешнее сходство, а также оба — и Депп и Охлобыстин любят татуировки и различные аксессуары — кольца, браслеты и прочие украшения.

«Джони Депп нервно курит в сторонке».

Что касается Оксаны, то фоллловеры отметили, что актриса сильно похудела, и настоятельно порекомендовали Охлобыстину

получше кормить жену.