«Джони Депп»: публика о новом имидже Охлобыстина

Иван Охлобыстин с женой Оксаной отдыхает в Париже. Возможно, по ассоциации с образами мушкетеров короля Франции, актер отпустил небольшие усы и эспаньолку.
Ролик, где он предстает в новом имидже, Охлобыстин выложил в инстаграме.
Широкополая черная шляпа, бородка, усики — и подписчики дружно назвали актера «Русским Джоном Деппом».
Действительно, есть заметное внешнее сходство, а также оба — и Депп и Охлобыстин любят татуировки и различные аксессуары — кольца, браслеты и прочие украшения.
«Джони Депп нервно курит в сторонке».
Что касается Оксаны, то фоллловеры отметили, что актриса сильно похудела, и настоятельно порекомендовали Охлобыстину
получше кормить жену.
«Сам небось не ешь и её не кормишь».