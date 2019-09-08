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Бондарчук с Андреевой дошли до ЗАГСа 

Рамблер 1 час назад
Бондарчук с Андреевой дошли до ЗАГСа
Фото: РИА Новости
Звездная пара официально зарегистрировала свои отношения, — сообщают 7days.ru.
Федор и Паулина расписались в ЗАГСе, а само торжество запланировано на 17 сентября. Предполагается, что празднование этого важного события состоится на родине актрисы, в Санкт-Петербурге, где живут ее родственники.
Звездная пара вместе с 2016 года. Тогда же состоялся развод Бондарчука с женой Светланой.
Сейчас публике интересно — будет ли она среди приглашенных на бракосочетание? Ведь считается что экс-супруги сохранили хорошие отношения, а у Светланы личная жизнь сейчас также в порядке, и поклонники не исключают, что впереди у нее свадьба с Сергеем Харченко.
Шоу-бизнес , Сергей Харченко , журнал "7 Дней"
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