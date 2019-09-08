Бондарчук с Андреевой дошли до ЗАГСа 

Звездная пара официально зарегистрировала свои отношения, — сообщают 7days.ru.
Федор и Паулина расписались в ЗАГСе, а само торжество запланировано на 17 сентября. Предполагается, что празднование этого важного события состоится на родине актрисы, в Санкт-Петербурге, где живут ее родственники.
Звездная пара вместе с 2016 года. Тогда же состоялся развод Бондарчука с женой Светланой.
Сейчас публике интересно — будет ли она среди приглашенных на бракосочетание? Ведь считается что экс-супруги сохранили хорошие отношения, а у Светланы личная жизнь сейчас также в порядке, и поклонники не исключают, что впереди у нее свадьба с Сергеем Харченко.