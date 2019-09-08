«Как же тебе не стыдно!»: Малышева накинулась на мать

«Как же тебе не стыдно!»: Малышева не дает матери есть колбасу

Телеведущая вспомнила, как она нашла в мамином холодильнике спрятанную нарезку копченой колбасы.

Теледоктор, пропагандирующий здоровый образ жизни, была настолько возмущена, что принялась отчитывать старенькую, 86-летнюю женщину: «Как же тебе не стыдно!», — рассказывает Tsargrad.tv.

Этот случай Елена Малышева вспомнила в эфире передачи на «Русском радио», посвященной вредным привычкам, в том числе, и пристрастию к нездоровой пище.

Малышева рассказала о том, что в ее детстве копченая колбаса была редкостью, если удавалось ее купить, то только к большим праздникам. И ели ее, конечно, по кусочку.

А сейчас хорошо известно, что этот продукт вреден.

И почему же ее мама, которая сама врач, ест эту колбасу?

По словам Малышевой, ее мама расстроилась, и попыталась убрать злосчастную нарезку с глаз долой. Но брат Елены за нее заступился, сказав, что в столь почтенном возрасте человек уже может есть то, что ему хочется.