Понаровская показала свои татуировки

Певица удивила поклонников, выложив в инстаграме свою фотографию, где хорошо видны татуировки на ее плече. О наличии такого украшения на теле 66-летней Понаровской ранее практически никто не знал.

В последнее время Ирина активно занимается подготовкой к первому концерту после длительного перерыва — звезда собирается выйти на сцену 12 марта, в свой день рождения, — рассказывают 7days.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Понаровская (@irinaponarovskaya) 8 Сен 2019 в 2:47 PDT Сейчас Понаровская занята поиском музыкантов в свой коллектив, необходимы гитарист, бас-гитарист, клавишник, барабанщик и саксофонист. Также она работает с известным визажистом.

Фотография, сделанная после его работы над образом Ирины, на которой, кстати, можно разглядеть татуировки, собрала шквал комплиментов.