Понаровская показала свои татуировки 

Певица удивила поклонников, выложив в инстаграме свою фотографию, где хорошо видны татуировки на ее плече. О наличии такого украшения на теле 66-летней Понаровской ранее практически никто не знал.
В последнее время Ирина активно занимается подготовкой к первому концерту после длительного перерыва — звезда собирается выйти на сцену 12 марта, в свой день рождения, — рассказывают 7days.ru.
Сейчас Понаровская занята поиском музыкантов в свой коллектив, необходимы гитарист, бас-гитарист, клавишник, барабанщик и саксофонист. Также она работает с известным визажистом.
Фотография, сделанная после его работы над образом Ирины, на которой, кстати, можно разглядеть татуировки, собрала шквал комплиментов.
«Какая же вы красивая женщина!», «Элегантнейшая ЖЕНЩИНА Советского Союза и России», Понаровская — Изумруд на эстраде! Подобия не было и не будет! Здесь природное высокое чувство вкуса и этикета! Завидульки уже точат ножи… Вам, Ириночка Витальевна, Браво!»