«Остановитесь, Андрей!»: предупредили Малахова

Новый скандал разгорелся в социальных сетях.
Экс-участник "Дома-2" Роман Тертишный, которого публика знает под псевдонимом Май Абрикосов, обрушился с критикой на журналистов канала «Россия— 1».
В своем инстаграме Роман рассказал, что команда журналистов приехала к нему домой без приглашения. Он возвращался с кладбища, где приводил в порядок могилу отца, и непрошеных гостей не принял. После того, как он отказался с ними общаться, они отправились к маме Романа.
«Дальше компания столичных хроникёров несолоно хлебавши рванула в магазин к моей пожилой матери, там теледевушка называла маму «Наташ, Наташ», — наверное, принято среди сотрудников канала «Россия-1» столь вольготное обращение к малознакомым людям старшего возраста».
Журналисты якобы предлагали Тертишному участие в шоу Малахова «Прямой эфир». Но Роман еще раньше отказался принимать участие в каких-либо подобных телепроектах. Ему предлагали гонорар — сначала сто тысяч рублей, затем сумма выросла втрое — но своего решения он не изменил.
Журналисты уехали. Но потом, как рассказывает бывший герой телестройки, соседи видели, как оператор, укрывшись капюшоном, пытался что-то снимать, лазая под окнами.
«Заглядывать в ночные окна — такая невообразимая низость», — возмущен Роман.
Тертишный публично обращается к руководителям телеканала «Россия-1» с предупреждением, что он не потерпит вмешательства в свою личную жизнь.
«Если в эфир выйдет материал обо мне, любая передача, где будет затрагиваться моё имя или использоваться мое изображение, то я подам в суд на канал. Я запрещаю каналу «Россия 1» вторгаться в мою частную жизнь и собирать и распространять обо мне сведения личного характера. Еще хочу обратиться к Андрею Малахову. Остановитесь, Андрей!»