«Остановитесь, Андрей!»: предупредили Малахова

«Остановитесь, Андрей!»: экс-герой «Дома-2» предупредил Малахова

Новый скандал разгорелся в социальных сетях.

В своем инстаграме Роман рассказал, что команда журналистов приехала к нему домой без приглашения. Он возвращался с кладбища, где приводил в порядок могилу отца, и непрошеных гостей не принял. После того, как он отказался с ними общаться, они отправились к маме Романа.

«Дальше компания столичных хроникёров несолоно хлебавши рванула в магазин к моей пожилой матери, там теледевушка называла маму «Наташ, Наташ», — наверное, принято среди сотрудников канала «Россия-1» столь вольготное обращение к малознакомым людям старшего возраста».

Журналисты якобы предлагали Тертишному участие в шоу Малахова «Прямой эфир». Но Роман еще раньше отказался принимать участие в каких-либо подобных телепроектах. Ему предлагали гонорар — сначала сто тысяч рублей, затем сумма выросла втрое — но своего решения он не изменил.

Журналисты уехали. Но потом, как рассказывает бывший герой телестройки, соседи видели, как оператор, укрывшись капюшоном, пытался что-то снимать, лазая под окнами.

«Заглядывать в ночные окна — такая невообразимая низость», — возмущен Роман.

Тертишный публично обращается к руководителям телеканала «Россия-1» с предупреждением, что он не потерпит вмешательства в свою личную жизнь.