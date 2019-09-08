Собчак высказалась о браках «по залету»

«Если бы Ксения Собчак и Константин Богомолов женились, извините, «по залету» — это было бы очень несовременно, а они вообще люди прогрессивные», — написала светский обозреватель Евгения Милова.

На ее сообщение отреагировала Собчак. «Ну вот хоть кто-то меня хорошо знает, Жень. Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно… Есть в этом какая -то безысходность))))» — написала телеведущая в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак в ближайшее время может выйти замуж за Константина Богомолова. Интернет-пользователи предположили, что поводом для свадьбы стала беременность Собчак. Между тем скандальный блогер Лена Миро в слухи не поверила. По ее мнению, сплетни в информпространство запустила сама телеведущая.

Позднее Богомолов отреагировал на слухи о скорой свадьбе с Собчак.