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Собчак высказалась о браках «по залету» 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о якобы предстоящей свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, которая, по версии интернет-пользователей, произойдет из-за беременности журналистки.
«Если бы Ксения Собчак и Константин Богомолов женились, извините, «по залету» — это было бы очень несовременно, а они вообще люди прогрессивные», — написала светский обозреватель Евгения Милова.
На ее сообщение отреагировала Собчак. «Ну вот хоть кто-то меня хорошо знает, Жень. Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно… Есть в этом какая -то безысходность))))» — написала телеведущая в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак в ближайшее время может выйти замуж за Константина Богомолова. Интернет-пользователи предположили, что поводом для свадьбы стала беременность Собчак. Между тем скандальный блогер Лена Миро в слухи не поверила. По ее мнению, сплетни в информпространство запустила сама телеведущая.
Позднее Богомолов отреагировал на слухи о скорой свадьбе с Собчак.
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Шоу-бизнес , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Лена Миро
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