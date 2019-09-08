Эд Ширан устраивает вторую свадьбу

Год назад втайне от публики Эд Ширан женился на своей давней возлюбленной Черри Сиборн. Тогда на праздновании бракосочетания присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары, — сообщает Teleprogramma.pro.

Не так давно 28-летний британский музыкант объявил о том, что сделает перерыв в концертной деятельности. Видимо, он, наконец, нашел время для того, чтобы еще раз отпраздновать свою свадьбу, — на этот раз это должно быть нечто грандиозное.

Для того чтобы вместить всех гостей, в специально выбранном месте, среди лесных деревьев установлен ярко-розовый цирковой шатер. Также нанято большое количество охранников и обслуживающего персонала, - информирует издание Daily Mail.