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Эд Ширан устраивает вторую свадьбу 

Рамблер 1 час назад
Эд Ширан устраивает вторую свадьбу
Фото: РИА Новости
Год назад втайне от публики Эд Ширан женился на своей давней возлюбленной Черри Сиборн. Тогда на праздновании бракосочетания присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары, — сообщает Teleprogramma.pro.
Не так давно 28-летний британский музыкант объявил о том, что сделает перерыв в концертной деятельности. Видимо, он, наконец, нашел время для того, чтобы еще раз отпраздновать свою свадьбу, — на этот раз это должно быть нечто грандиозное.
Для того чтобы вместить всех гостей, в специально выбранном месте, среди лесных деревьев установлен ярко-розовый цирковой шатер. Также нанято большое количество охранников и обслуживающего персонала, - информирует издание Daily Mail.
Сам Ширан не рассказывает заранее ни о программе празднества, ни о том, кто приглашен на вечеринку. По слухам, ждут Дженнифер Энистон, Элтона Джона и принцессу Евгению.
Шоу-бизнес , Элтон Джон , Дженнифер Энистон , Эд Ширан
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