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Катамадзе на украинском ТВ призналась в любви к россиянам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 31 минуту назад
Грузинская певица Нино Катамадзе, которая в июне заявила, что больше не будет выступать в России, на украинском телеканале «1+1» призналась в любви к российским поклонникам.
«Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — передает ее слова РИА «Новости».
20 июня в Грузии начались массовые антироссийские акции, сопровождавшиеся беспорядками. Катамадзе в июне выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», и заявила, что это выступление было ее последним в России.
В начале августа стало известно, что она отменила выступление в концертном зале Vegas City Hall в Москве, которое должно было состояться 27 марта 2020 года.
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Нино Катамадзе , РИА Новости
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