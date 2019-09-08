Стало известно, где будет учиться сын Фриске и Шепелева

Платону весной исполнилось шесть лет.

На следующий год мальчик уже пойдет в школу. Отец, Дмитрий Шепелев , выбрал для него учебное заведение, где все обучение идет только на английском языке. В перспективе Платон будет свободно говорить на нескольких языках.

Но для этого требуется предварительная подготовка. А пока малыш занимался только музыкой и спортом, а на английском не знает ни слова. Так что целый год Платон будет ходить в подготовительный класс.

«Мне бы очень хотелось, чтобы у него был выбор для поступления в любой университет мира. Для этого и нужен иностранный язык. Хороший английский закладывается с этого возраста. Его задача на протяжении года подтянуть язык так, чтобы он смог учиться на нем», — приводит слова Шепелева Starhit.ru.