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Киркоров ушел от президента Молдовы с банкой компота 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Киркоров ушел от Додона с банкой компота
Фото: ТАСС
Президент Республики Молдова Игорь Додон опубликовал в своем личном блоге пост про короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
«Всегда рад дорогим гостям, когда Филипп в Молдове — всегда праздник», — написал он.
Для делегации, в составе которой оказался российский певец, была организована экскурсия по местным предприятиям. Киркоров вместе с президентом Молдовы познакомился с рыбоводческим, консервным и другими пищевыми хозяйствами Республики.
Филипп Киркоров пришел в восторг от белуги, которую он увидел впервые. «Это что-то! Посмотрите на этих рыб! Это монстры, а не рыбы!» — сказал он. А на консервном заводе артисту подарили банку знаменитого молдавского компота.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Игорь Додон
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