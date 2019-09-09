Киркоров ушел от Додона с банкой компота

Киркоров ушел от президента Молдовы с банкой компота

«Всегда рад дорогим гостям, когда Филипп в Молдове — всегда праздник», — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dodon Igor (@dodon_igor) 8 Сен 2019 в 2:06 PDT Для делегации, в составе которой оказался российский певец, была организована экскурсия по местным предприятиям. Киркоров вместе с президентом Молдовы познакомился с рыбоводческим, консервным и другими пищевыми хозяйствами Республики.

Филипп Киркоров пришел в восторг от белуги, которую он увидел впервые. «Это что-то! Посмотрите на этих рыб! Это монстры, а не рыбы!» — сказал он. А на консервном заводе артисту подарили банку знаменитого молдавского компота.