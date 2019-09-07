Бузова высмеяла жену Тарасова

В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной, — поделилась светская львица.

Одна из участниц телестройки Анастасия Балинская отметила, что разлучнице просто захотелось прикоснуться к прекрасному, передаёт Starhit.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а развелись в 2016-м. После футболиста певица не смогла никого полюбить снова.