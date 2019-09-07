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Бузова высмеяла жену Тарасова 

News.ru 1 час назад
Бузова высмеяла жену Тарасова
Фото: buzova86/instagram.com
В Сеть попало видео, на котором популярная телеведущая Ольга Бузова, сидя на лобном месте, высмеяла нынешнюю супругу Дмитрия Тарасова.
В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов с моим мужем, а потом стала его женщиной, — поделилась светская львица.
Одна из участниц телестройки Анастасия Балинская отметила, что разлучнице просто захотелось прикоснуться к прекрасному, передаёт Starhit.
Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а развелись в 2016-м. После футболиста певица не смогла никого полюбить снова.
Как писал News.ru, бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко сообщили своим поклонникам о том, что в скором времени вновь станут родителями. Неожиданно на эту новость отреагировали близкие подруги певицы и телеведущей Ольги Бузовой, от которой Тарасов когда-то ушёл к Костенко.
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Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова , Локомотив , StarHit
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