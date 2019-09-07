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Вдова солиста группы Linkin Park выходит замуж 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Вдова солиста группы Linkin Park вновь выходит замуж
Фото: Global Look Press/Panoramic
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда сообщила, что снова собирается выйти замуж.
"Хочу сказать, что вы можете снова найти любовь после трагедии", — поделилась Беннингтон.
Её новый избранник работает пожарным. Родственники Честера одобрили выбор девушки, потому что её будущий супруг уже начал заботиться о всей семье.
Сейчас вдова создала организацию «Направление перемен 320» в память о муже. Её специалисты помогают людям справляться с депрессиями, а также предотвращают самоубийства.
Честер Беннингтон был найден мёртвым в своём доме в Калифорнии. Это произошло 20 июля, когда он остался один. Родные музыканта в тот момент находились в городе. По некоторым данным, певец был в затяжной депрессии.
Как писал News.ru, в Приморском районе Санкт-Петербурга нарисовали граффити, посвящённое солисту Linkin Park Честеру Беннингтону. Рядом с портретом находится цитата из песни One More Light.
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Шоу-бизнес , В мире
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