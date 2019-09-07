Вдова солиста группы Linkin Park вновь выходит замуж

Вдова солиста группы Linkin Park выходит замуж

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда сообщила, что снова собирается выйти замуж.

"Хочу сказать, что вы можете снова найти любовь после трагедии", — поделилась Беннингтон.

Её новый избранник работает пожарным. Родственники Честера одобрили выбор девушки, потому что её будущий супруг уже начал заботиться о всей семье.

Сейчас вдова создала организацию «Направление перемен 320» в память о муже. Её специалисты помогают людям справляться с депрессиями, а также предотвращают самоубийства.

Честер Беннингтон был найден мёртвым в своём доме в Калифорнии. Это произошло 20 июля, когда он остался один. Родные музыканта в тот момент находились в городе. По некоторым данным, певец был в затяжной депрессии.

Как писал News.ru, в Приморском районе Санкт-Петербурга нарисовали граффити, посвящённое солисту Linkin Park Честеру Беннингтону. Рядом с портретом находится цитата из песни One More Light.