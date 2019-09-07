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Стало известно, когда Марк Захаров вернется в «Ленком» 

Рамблер 1 час назад
Стало известно, когда Марк Захаров вернется в «Ленком»
Фото: РИА Новости
Знаменитый режиссер считает дни до возвращения в театр.
Художественный руководитель театра «Ленком» не любит больницы. Со своими недомоганиями он старается справляться в домашних условиях. И, когда его самочувствие серьезно ухудшилось, родные и коллеги едва уговорили его все-таки лечь в стационар.
Как оказалось, это было единственно правильное решение, так как у 85-летнего мэтра выявили воспаление легких. Пришлось ему пройти курс лечения под наблюдением врачей.
Директор «Ленкома» Варшавер рассказал, что лечение худруку театра помогло, и что он уж через несколько дней планирует вернуться к работе. Марка Захарова предполагают выписать 9 сентября.
«Говорил с ним по телефону. Сейчас он гуляет во дворе Боткинской больницы с дочерью Александрой Захаровой и уверяет, что уже готов вернуться в театр», — цитирует Варшавера Teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес , Александра Захарова , Марк Захаров
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