Стало известно, когда Марк Захаров вернется в «Ленком»

Знаменитый режиссер считает дни до возвращения в театр.

Художественный руководитель театра «Ленком» не любит больницы. Со своими недомоганиями он старается справляться в домашних условиях. И, когда его самочувствие серьезно ухудшилось, родные и коллеги едва уговорили его все-таки лечь в стационар.

Как оказалось, это было единственно правильное решение, так как у 85-летнего мэтра выявили воспаление легких. Пришлось ему пройти курс лечения под наблюдением врачей.

Директор «Ленкома» Варшавер рассказал, что лечение худруку театра помогло, и что он уж через несколько дней планирует вернуться к работе. Марка Захарова предполагают выписать 9 сентября.