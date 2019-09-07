«Проходит как корь»: Малышева о влюбленности в кумиров

Рыжий из «Иванушек» расстался с женой.

«Я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!», — написал он в микроблоге.

Это известие вызвало шквал откликов от подписчиц.

«Мечта миллионов девчонок сбылась, теперь ты только наш, безраздельно, и у каждой из нас вновь, как в детстве, возродилась надежда», — признаются в вечной любви к кумиру поклонницы.

Телеведущая Елена Малышева в программе «Все к лучшему» на Русском радио напомнила, как в свое время сходили с ума по рыжему «Иванушке» юные девушки, когда группа была на пике популярности.

«У девушек было невротическое пристрастие к Андрюше. Они были просто не властны над собой. Порой все это приводило к трагическим ситуациям. Вспомните «Ромео и Джульетту», — приводит ее слова 5-tv.ru.

Сама передача была посвящена вредным привычкам. Нездоровую влюбленность Малышева также отнесла к опасным пристрастиям.

Телеведущая подчеркнула, что, в силу юного возраста и недостаточности жизненного опыта, молодые люди не понимают ценности самой жизни.

«Родители должны рассказывать, что такая нездоровая влюбленность проходит как корь», — настаивает Малышева.