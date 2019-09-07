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«Проходит как корь»: Малышева о влюбленности в кумиров 

Рамблер 1 час назад
«Проходит как корь»: Малышева о влюбленности в кумиров
Фото: РИА Новости
Рыжий из «Иванушек» расстался с женой.
«Я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!», — написал он в микроблоге.
Это известие вызвало шквал откликов от подписчиц.
«Мечта миллионов девчонок сбылась, теперь ты только наш, безраздельно, и у каждой из нас вновь, как в детстве, возродилась надежда», — признаются в вечной любви к кумиру поклонницы.
Телеведущая Елена Малышева в программе «Все к лучшему» на Русском радио напомнила, как в свое время сходили с ума по рыжему «Иванушке» юные девушки, когда группа была на пике популярности.
«У девушек было невротическое пристрастие к Андрюше. Они были просто не властны над собой. Порой все это приводило к трагическим ситуациям. Вспомните «Ромео и Джульетту», — приводит ее слова 5-tv.ru.
Сама передача была посвящена вредным привычкам. Нездоровую влюбленность Малышева также отнесла к опасным пристрастиям.
Телеведущая подчеркнула, что, в силу юного возраста и недостаточности жизненного опыта, молодые люди не понимают ценности самой жизни.
«Родители должны рассказывать, что такая нездоровая влюбленность проходит как корь», — настаивает Малышева.
Если же судить по реакции фанаток, то многие все же так и не выздоровели.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Русское Радио
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