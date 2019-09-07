Супруга Виторгана не получила материнский капитал

Супруга Эммануила Виторгана не получила материнский капитал

Совсем недавно пользователи соцсетей гадали, для кого ищет няню семейство Виторганов-старших. Догадки о возможном пополнении семейства оказались верными, в конце августа все узнали о том, что у полуторагодовалой малышки Этель появилась сестричка Клара.

История появления на свет этих очаровательных девчушек держится в тайне от публики, — рассказывает «Комсомольская правда».

Факт тот, что 57-летняя Ирина и 79-летний Эммануил в течение полутора лет дважды стали родителями.

А вот материнский капитал Ирина пока не получила. Как она рассказала журналистам, она слишком занята малышами, чтобы бегать собирать справки и оформлять документы.