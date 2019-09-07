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Самбурскую одолевают мужчины «с отклонениями» 

Рамблер + ещё 1 53 минуты назад
Самбурскую одолевают мужчины «с отклонениями»
Фото: РИА Новости
Красавицу актрису и певицу замучили назойливые поклонники со странностями. Самбурская решила рассказать о самых упорных из них, сожалея, что у нее нет достаточных знаний по психиатрии, чтобы понять природу подобного поведения.
«Инстаграм, конечно, кишит людьми с отклонениями. У меня прям есть несколько постоянных гостей с реальным диагнозом «шизофрения» Один уже много лет назад начал писать на почту, указанную на сайте, что я его — цитирую «Любимая женушка Настасья» и продолжил, с появлением инстаграма», — делится Настасья с подписчиками.
У второго — явный писательский талант, и он умеет расположить к себе людей.
«…пишет просто потрясающие истории из своей жизни, о том, что он и космонавт, и кик-боксер, и музыкант, и режиссёр, и инженер, и ветеринар, и актёр, и богач, и скрипач, фээсбэшник и т.д. У него на любой пост, с чем бы он не был связан, всегда есть история из жизни и все они складные, получает он даже часто много лайков от других пользователей, которые не видят, что вчера он писал совершенно о другом роде своей деятельности. А я-то 70-ю байку уже о нем узнала».
Третий очень любит давать актрисе советы.
«Он как будто выбирает информацию которую хочет видеть, а какую-то прям явную в упор не видит, пишет абсолютно в своей логике, понятной одному ему, какую-то несусветную дичь с советами для меня».
А вот история, которая совсем не кажется Самбурской смешной. Некий молодой человек заваливает ее своими письмами и фотографиями в личку уже около года.
«…и вот сегодня он прислал фото своего диплома. Ему дали диплом летчика. Больной человек, а это абсолютно понятно по тому, что он пишет, получил право управления САМОЛЕТОМ!»
Пользователи и посмеялись, и Настасье посочувствовали, сказав, что на помощь должен прийти технический прогресс.
«Анастасия, возможно в скором будущем появится приложение, что-то типа "ШизаСтоп". Программа будет анализировать всех пользователей».
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