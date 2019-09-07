Виторган порассуждал о родстве душ 

Максим Виторган выставил в своем микроблоге пост о том, сколь сложно встретить человека, близкого по духу. Он пояснил, что речь идет именно о неких моральных принципах, а не об общих вкусах или взглядах на те или иные вещи и события.
«Точка зрения — эт
не куда смотреть, а откуда. Поэтому близость взглядов — это не близость суждений и формулировок, не общность интересов, не одинаковое «нравится-не нравится», а близость положения в системе координат, где горизонталь — это «хорошо-плохо», а вертикаль «допустимо-недопустимо». Только это определяет человека. Ну и способность к покаян