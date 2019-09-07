Султан Мухаммад сожалеет о браке с Воеводиной

«Но что ни говори, жениться по любви не может ни один король», — эти слова из песни Аллы Пугачевой стали пророческими для пары, за отношениями которой следил весь мир.

Королева московского конкурса красоты Оксана Воеводина ради любви приняла ислам и сменила имя, а Мухаммад V отрекся от престола и вернулся в штат Келантан в качестве его султана.

К сожалению, сказка былью не стала. С самого начала ходили слухи о непримиримых разногласиях пары, и в итоге даже рождение сына Леона не спасло этот экзотический союз.

О том, что Мухаммад V расторг брак с Оксаной Воеводиной, сообщил в конце июля официальный представитель султана.

«Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «таляк» в соответствии с законами шариата», — приводит цитату из заявления Газета.ру.

Красавица экс-модель не комментировала причины развода. Правда, недавно в своем инстаграме она выложила совместное фото с Мухаммадом, видимо, из архивов прошлого времени.

Однако не пожелавшие принять чужестранку пользователи малазийских соцсетей набросились на девушку с указаниями, смысл которых — сидеть тихо, молчать и не высовываться.

Открестился от бывшей возлюбленной и Мухаммад.

Согласно опубликованному недавно в местном издании New Straits Times документу, цитируемому Газетой.ру, —