Султан Мухаммад сожалеет о браке с Воеводиной 

«Но что ни говори, жениться по любви не может ни один король», — эти слова из песни Аллы Пугачевой стали пророческими для пары, за отношениями которой следил весь мир.
Королева московского конкурса красоты Оксана Воеводина ради любви приняла ислам и сменила имя, а Мухаммад V отрекся от престола и вернулся в штат Келантан в качестве его султана.
К сожалению, сказка былью не стала. С самого начала ходили слухи о непримиримых разногласиях пары, и в итоге даже рождение сына Леона не спасло этот экзотический союз.
О том, что Мухаммад V расторг брак с Оксаной Воеводиной, сообщил в конце июля официальный представитель султана.
«Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «таляк» в соответствии с законами шариата», — приводит цитату из заявления Газета.ру.
Красавица экс-модель не комментировала причины развода. Правда, недавно в своем инстаграме она выложила совместное фото с Мухаммадом, видимо, из архивов прошлого времени.
Однако не пожелавшие принять чужестранку пользователи малазийских соцсетей набросились на девушку с указаниями, смысл которых — сидеть тихо, молчать и не высовываться.
Открестился от бывшей возлюбленной и Мухаммад.
Согласно опубликованному недавно в местном издании New Straits Times документу, цитируемому Газетой.ру, —
«Его королевское высочество султан Келантана выражает сожаление о принятых решениях в личной жизни».