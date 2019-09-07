Ольга Бузова смутила фанатов танцем под новый хит

После шумного успеха нового хита Ольги Бузовой «Вот она я», который она представила в Сети накануне, певица, похоже, решила развить успех и укрепить уже достигнутый результат.

В своей свежей публикации ведущая «Дома-2» предложила «своим людям» новую забаву, объявив очередной флешмоб.

«Повторяйте мой танец, выкладывайте к себе в Инстаграм, ТикТок, отмечайте меня, хочу увидеть вас всех, моих идеальных. Лучшие по традиции подадут в мой профиль, и получат спецпризы», — заверила фанатов артистка.

Однако, своими двусмысленными движениями певица только смутила своих подписчиков. Многие начали спрашивать, зачем Бузова «руку вечно между ног сует».