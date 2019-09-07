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Ольга Бузова смутила фанатов танцем под новый хит 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Бузова смутила фанатов танцем под новый хит
Фото: Instagram
После шумного успеха нового хита Ольги Бузовой «Вот она я», который она представила в Сети накануне, певица, похоже, решила развить успех и укрепить уже достигнутый результат.
В своей свежей публикации ведущая «Дома-2» предложила «своим людям» новую забаву, объявив очередной флешмоб.
«Повторяйте мой танец, выкладывайте к себе в Инстаграм, ТикТок, отмечайте меня, хочу увидеть вас всех, моих идеальных. Лучшие по традиции подадут в мой профиль, и получат спецпризы», — заверила фанатов артистка.
Однако, своими двусмысленными движениями певица только смутила своих подписчиков. Многие начали спрашивать, зачем Бузова «руку вечно между ног сует».
Напомним, ранее сообщалось, что после критических высказываний Ксении Бородиной, Ольга подстриглась.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Новая песня, новый флешмоб #вот_она_я 👸🏻 Повторяйте мой танец, выкладывайте к себе в Инстаграм, ТикТок, отмечайте меня 🥰 хочу увидеть вас всех, моих идеальных❤️👏🏻 Лучшие по традиции подадут в мой профиль, и получат спец призы 👏🏻👏🏻👏🏻 А тем временем, благодаря Вам трек попал во все топ чарты 🚀🚀🚀 Спасибо мои хорошие ❤️ Я вас люблю ❤️ #apple #tunes #boom #vk #shazam #yandexmusic #youtube #new #music#вотоная

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

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Шоу-бизнес , Ксения Бородина
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