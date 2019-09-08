Волочкова показала себя в «балетной бане»

Волочкова выложила свои фотографии в «балетной бане»

Анастасия часто выставляет в сеть свои фотографии в микро-купальниках. А на днях экс-балерина опубликовала снимки из бани, где она парится обнаженной.

Для соблюдения правил приличия Волочкова, как веером, прикрывается большим пушистым веником.

А сама баня у светской львицы — не простая, а «любимая домашняя русская авторская балетная», так она написала в микроблоге. Любимая — понятно. Домашняя и русская — тоже.

Почему именно «балетная»? Стена за верхним полком, где позирует звезда, украшена авторской резьбой по дереву. Там изображены силуэты танцующих балерин.