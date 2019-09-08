Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова выложила свои фотографии в «балетной бане» 

Рамблер + ещё 2 56 минут назад
Волочкова показала себя в «балетной бане»
Фото: РИА Новости
Анастасия часто выставляет в сеть свои фотографии в микро-купальниках. А на днях экс-балерина опубликовала снимки из бани, где она парится обнаженной.
Для соблюдения правил приличия Волочкова, как веером, прикрывается большим пушистым веником.
А сама баня у светской львицы — не простая, а «любимая домашняя русская авторская балетная», так она написала в микроблоге. Любимая — понятно. Домашняя и русская — тоже.
Почему именно «балетная»? Стена за верхним полком, где позирует звезда, украшена авторской резьбой по дереву. Там изображены силуэты танцующих балерин.
Видимо, в связи с тем, что хейтеры в последнее время атаковали аккаунт балерины особенно активно, Анастасия предусмотрительно закрыла возможность комментирования фотографий.
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катамадзе призналась в любви к россиянам
Катамадзе призналась в любви к россиянам3
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции38
Робот «Федор» захотел папаху, как у Рогозина
Робот «Федор» захотел папаху, как у Рогозина10
«Наши мужчины — национальная трагедия»
«Наши мужчины — национальная трагедия»47
Россиянин умер на избирательном участке
Россиянин умер на избирательном участке5
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Джонсон может оказаться за тюрьме
03:05
Джонсон может оказаться за тюрьме
Европа В мире
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
00:46
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Европа В мире
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
00:28
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
Политика Другое
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Армия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Интернет
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение