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Волочкова провела «обнаженную» фотосессию в своей «балетной» бане 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Волочкова показала обнаженные фото в бане
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова в очередной и явно, не последний, раз призналась в любви к своей собственной бане. Греется, парится артистка с большим удовольствием, о чем, порой, подробно рассказывает своими подписчиками в социальной сети Instagram. Причем, частенько эти рассказы сопровождаются небольшой серий снимков, как правило, обнаженных.
Последние два поста в Сети в ленте артистки из таких же.
«Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня», — пишет звезда по снимкам в парилке русской бани.
На полке Анастасия сидит, как всегда, обнаженная, прикрывшись веником.
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Тихий, спокойный, домашний вечер. 😊 Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно. 🙏 🔥 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом #вечер

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

А вот в другой комнате бани обстановка была более романтичной: «Тихий, спокойный, домашний вечер. Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно», — откровенничает балерина в подписи под другой «голой» фотографией.
Напомним, накануне голодавшая несколько недель артистка, которая отказывалась практически от всей пищи, буквально шокировала своих поклонников рассказом о том, что намерена съесть порцию пельменей. Небольшую, правда.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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