Волочкова показала обнаженные фото в бане

Волочкова провела «обнаженную» фотосессию в своей «балетной» бане

Балерина Анастасия Волочкова в очередной и явно, не последний, раз призналась в любви к своей собственной бане. Греется, парится артистка с большим удовольствием, о чем, порой, подробно рассказывает своими подписчиками в социальной сети Instagram. Причем, частенько эти рассказы сопровождаются небольшой серий снимков, как правило, обнаженных.

Последние два поста в Сети в ленте артистки из таких же.

«Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня», — пишет звезда по снимкам в парилке русской бани.

Напомним, накануне голодавшая несколько недель артистка, которая отказывалась практически от всей пищи, буквально шокировала своих поклонников рассказом о том, что намерена съесть порцию пельменей. Небольшую, правда.