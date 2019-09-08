Волочкова показала обнаженные фото в бане

Волочкова поделилась с поклонниками «голым» фото

Бывшая балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным фото. На этот раз артистка показала, как она, полностью обнажённая, парится в бане.

"Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно", — подписала Волочкова пост в соцсети.

На снимке она сидит в парилке полностью без одежды, прикрывая интимные места коленями и стопами. При этом помещение украшено зажжёнными свечами для создания романтической обстановки.

Опасаясь критики пользователей Сети балерина предусмотрительно закрыла возможность комментирования фотографии.