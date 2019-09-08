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Волочкова поделилась с поклонниками «голым» фото 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Волочкова показала обнаженные фото в бане
Фото: instagram.com/volochkova_art
Бывшая балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным фото. На этот раз артистка показала, как она, полностью обнажённая, парится в бане.
"Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно", — подписала Волочкова пост в соцсети.
На снимке она сидит в парилке полностью без одежды, прикрывая интимные места коленями и стопами. При этом помещение украшено зажжёнными свечами для создания романтической обстановки.
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Тихий, спокойный, домашний вечер. 😊 Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно. 🙏 🔥 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом #вечер

Uma publicação compartilhada por  Анастасия Волочкова (@volochkova_art) em 

Опасаясь критики пользователей Сети балерина предусмотрительно закрыла возможность комментирования фотографии.
Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова назвала своего бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина альфонсом и заявила, что его любовницы живут за её счёт. В частности, возмущение артистки вызвала появившаяся в прессе информация о том, что бывший супруг купил своей новой пассии, телеведущей Елене Николаевой элитную квартиру в Москве, а также сделал подарок в виде дорогого ювелирного украшения. Всех подруг экс-возлюбленного балерина называет исключительно «девушками лёгкого поведения».
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Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Елена Николаева , Анастасия Волочкова
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