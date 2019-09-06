«Думал, умру»: Пригожин о встрече с Валерией 

Иосиф Пригожин начал задыхаться после знакомства с Валерией, стал проверять легкие, а оказалось, что он просто влюбился. Об этом сам продюсер рассказал в эфире канала «Россия».
Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. Продюсер перед тем был женат однажды и завел троих детей, певица была замужем дважды, а детей завела столько же.
Сегодня Пригожин стал очередным героем шоу «Судьба человека». В ходе него продюсер среди прочего рассказал, что влюбился в Валерию сразу после знакомства.
В тот же момент у него начались проблемы со здоровьем — он начал задыхаться, однако лишь в то время, когда певицы не было рядом.
«Думал, что умру. Казалось, сердце выскочит наружу», — заявил Пригожин.
С этой проблемой Пригожин обратился к врачам, однако те заверили его, что он здоров, а подобным образом его организм реагирует именно на отсутствие Валерии рядом, — он в нее влюбился.