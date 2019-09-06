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Любовница короля тортов написала ему из СИЗО 

Рамблер 1 час назад
Любовница короля тортов написала ему из СИЗО
Фото: Соцсети
Любовница кондитера Рената Агзамова написала ему письмо из следственного изолятора, сообщает «СтарХит».
Некоторое время назад 36-летняя жительница Сочи Наталья Джурило назвалась любовницей Агзамова и обвинила его в избиении — нескольких ударах в живот, из-за которых она потеряла ребенка. Женщина потребовала за это компенсацию в размере трех миллионов рублей.
Кондитер в ответ обвинил Джурило в шантаже и угрозах ему и его семье. По заявлению Агзамова женщине было предъявлено обвинение в вымогательстве, она была помещена в СИЗО.
Находясь там, Наталья Джурило узнала, что у ее матери обнаружен рак на четвертой стадии, и написала кондитеру письмо. В нем женщина созналась в том, в чем тот ее винит, раскаялась, попросила прощения у него и его жены.
«Дай мне возможность увидеть мать! Молю тебя о помощи!» — написала Джурило.
Она собиралась передать письмо журналистам, но, испугавшись гнева бывшего любовника, не решилась. Не так давно мать женщины скончалась.
Комментарии
Шоу-бизнес , Ренат Агзамов , ФСИН , StarHit
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