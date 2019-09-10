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Переборщил с коньяком: Билан извинился за концерт в Самаре 

Рамблер + ещё 4 8 минут назад
Певец Дима Билан признал, что выступал на Дне города в Самаре в нетрезвом состоянии, и принес извинения местным жителям. На своей странице в Instagram он опубликовал видео под названием «Прости меня, Самара!».
«Друзья, я к вам с колоссальным извинением. Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретив друзей в гримерке и вообще в отеле, выпил коньяк и не рассчитал. Совершенно не рассчитал», — сказал певец.
По словам Билана, он ведет здоровый образ жизни, работает с диетологом и ест через каждые три с половиной часа, так как у него серьезные проблемы с желчным пузырем и пищеводом.
«Я не рассчитал. Видимо, из-за каких-то больших пауз, отсутствие какого-либо алкоголя в моей жизни сыграло со мной такую жуткую шутку», — отметил певец.
Шоу-бизнес , Видео , Дима Билан , Самара
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