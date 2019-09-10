Переборщил с коньяком: Билан извинился за концерт в Самаре

Певец Дима Билан признал, что выступал на Дне города в Самаре в нетрезвом состоянии, и принес извинения местным жителям. На своей странице в Instagram он опубликовал видео под названием «Прости меня, Самара!».

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением. Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретив друзей в гримерке и вообще в отеле, выпил коньяк и не рассчитал. Совершенно не рассчитал», — сказал певец.

По словам Билана, он ведет здоровый образ жизни, работает с диетологом и ест через каждые три с половиной часа, так как у него серьезные проблемы с желчным пузырем и пищеводом.