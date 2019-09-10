Билан извинился за «пьяный» концерт

Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре

Певец Дима Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. Он принёс извинения за своё поведение.

Артист признался, что встретил друзей в отеле и гримёрке, где выпил коньяк.

Не рассчитал. Совершенно не рассчитал, поскольку я веду здоровый образ жизни, — подчеркнул он на своей странице в Instagram.

Он отметил, что имеет проблемы со здоровьем и общается с диетологом.

Билан планирует провести в городе бесплатный и «качественный» концерт, подарить городу детскую площадку, а местной клинике — аппарат для лечения детей.

Вы, если отбросить какие-то нехорошие мысли по поводу моего поступка, наверное, понимаете: я обожаю сцену, я очень сильно люблю зрителя, — добавил он.

Ранее News.ru писал, что Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на Дне города. Артист подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Видео его выступления появилось на YouTube. Гости мероприятия решили, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.