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Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре 

News.ru + ещё 4 17 минут назад
Билан извинился за «пьяный» концерт
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Певец Дима Билан признался, что во время концерта в Самаре был нетрезв. Он принёс извинения за своё поведение.
Артист признался, что встретил друзей в отеле и гримёрке, где выпил коньяк.
Не рассчитал. Совершенно не рассчитал, поскольку я веду здоровый образ жизни, — подчеркнул он на своей странице в Instagram.
Он отметил, что имеет проблемы со здоровьем и общается с диетологом.
Билан планирует провести в городе бесплатный и «качественный» концерт, подарить городу детскую площадку, а местной клинике — аппарат для лечения детей.
Вы, если отбросить какие-то нехорошие мысли по поводу моего поступка, наверное, понимаете: я обожаю сцену, я очень сильно люблю зрителя, — добавил он.
Музыкант пообещал, что подобное больше не повторится.
Ранее News.ru писал, что Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на Дне города. Артист подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Видео его выступления появилось на YouTube. Гости мероприятия решили, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Самара
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