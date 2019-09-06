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Телеведущий Ширвиндт развелся после 30 лет брака 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ширвиндт развелся после 30 лет брака
Фото: РИА Новости
Телеведущий Михаил Ширвиндт развелся с супругой после 30 лет совместной жизни, решение о разводе принял суд, сообщают СМИ.
Слушание дела проходило в закрытом от прессы режиме в судебном участке 418 Пресненского района Москвы, передает «Московский комсомолец».
Издание отметило, что стороны не пришли на слушание. Помощник мирового судьи отметил, что Ширвиндт и его жена еще на досудебной подготовке сообщили суду о нежелании участвовать в разбирательстве и попросили решить вопрос без них.
Отмечается, что семейная пара не делила имущество. Отмечается, что Ширвиндт ранее в СМИ сообщал, что готов помочь бывшей супруге деньгами.
«Разводом супругов занимался именно мировой судья, а не ЗАГС. По закону такой формат расторжения брака возможен при двух сценариях: если у пары есть несовершеннолетние дети и если один из них не дал согласия на развод. У четы Ширвиндт-Морозова маленьких детей нет. Так что остается предположить только один вариант — Татьяна Морозова не подписала бумаги на развод», — делает вывод издание.
По этим же данным, после новостей о предстоящем разводе Морозова решила посвятить себя духовной жизни. Источник издания отметил, что вероятной причиной могло стать недовольство супруги частыми поездками Ширвиндта в Германию.
Ранее сообщалось, что иск о разводе подал сам телеведущий.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Михаил Ширвиндт , Татьяна Морозова , Московский комсомолец , Москва
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