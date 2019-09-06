«Закрой рот»: Гордон грубо ответил Барановской

Журналист Александр Гордон грубо ответил соведущей Юлии Барановской в ходе съемок программы «Мужское / Женское». После того, как девушка перебила Гордона, он призвал ее «закрыть рот».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 5 Сен 2019 в 2:59 PDT Журналист Александр Гордон в ходе съемок программы «Мужское / Женское» призвал соведущую Юлию Барановскую «закрыть рот». Видеозапись инцидента в своем инстаграме выложила сама телеведущая. Высказыванию 55-летнего Гордона предшествовал спор с Юлией относительно того, кто из них читает текст с листка, а кто импровизирует.

«Я не сбился, в том-то и дело. Я просто подумал. Ты-то говоришь по писанному, а я — по задуманному», — заявил Гордон. Когда же Барановская стала оспаривать данный тезис коллеги, мужчина попросил ее «закрыть рот и послушать», после чего в студии по указанию режиссера съемок зазвучали аплодисменты.

«Так и живем», — подписала опубликованный ролик Юлия, сопроводив комментарий несколькими смеющимися смайликами.

В минувшем феврале 34-летняя Барановская впервые высказалась о возможном воссоединении со своим экс-супругом — знаменитым футболистом Андреем Аршавиным . По словам телеведущей, соответствующие сообщения в СМИ были банальными слухами.

«Две встречи Андрея с детьми вызвали огромный ажиотаж и почему-то повлекли за собой волну публикаций в СМИ о нашем возможном совместном будущем. Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет», — приводит слова Юлии издание «СтарХит».

Как известно, Барановская была с Аршавиным на протяжении почти десяти лет — пара, у которой есть три ребенка, распалась в 2013 году.

В свое время Юлия неоднократно говорила, что экс-игрок сборной России не хочет участвовать в жизни своих детей: «Вы считаете, что можно называть „папой“ человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений! Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого».

Многое об Аршавине телеведущая написала и в своей автобиографии. В книге, в частности, утверждается, что спортсмен якобы избивал ее и даже единожды изнасиловал. Согласно Барановской, бывший нападающий лондонского «Арсенала» не скрывал от супруги своих походов «налево», однако стремился сохранить брак. Она также уточнила, что когда лежала в больнице, попросила Андрея перевести на нее парковку, так как не могла оставить машину около дома, а тот в ответ позволил себе рукоприкладство.

«Он отказался. Я снова попросила — я не могла ставить машину около дома, потому что все было оформлено на него. Не говоря ни слова больше, он меня ударил. Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел», — поделилась Юлия.

Кроме того, Барановская рассказала и о других неприятных событиях из их с Аршавиным совместной жизни — в частности, изнасиловании, после которого она решила его пожалеть.

«Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — написала она.

Согласно телеведущей, она боялась связываться с теперь уже бывшим супругом. Когда же девушка решила окончательно с ним разойтись, футболист якобы начал дарить ей шикарные подарки, желая сохранить брак.